Incidente lungo la SS36 fra Garbagnate e Molteno. Ferito un biker

Incidente lungo la statale questa mattina

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi

GARBAGNATE MONASTERO – Incidente fra un’auto e una moto, questa mattina poco dopo le 10.30, lungo la strada statale 36 in direzione nord. L’impatto fra i due veicoli si sarebbe verificato nel tratto fra Garbagnate Monastero e Molteno.

Coinvolto e soccorso dai volontari della Croce verde di Bosisio un uomo 36enne le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, è stato infatti trasportato in codice verde in ospedale. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’auto medica e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.