Incidente mortale a Oggiono: uomo investito da un treno

La tragedia si è consumata alle 13:20 di oggi, lunedì, lungo la linea ferroviaria Lecco – Molteno – Como

OGGIONO – Un grave incidente ferroviario ha interrotto la circolazione dei treni sulla linea che collega Lecco – Molteno – Monza – Milano. Oggi, poco dopo le 13:20, una persona è stata investita da un convoglio (treno 24752 partito da Lecco alle 13:07) in transito all’altezza del comune di Oggiono, in prossimità del passaggio a livello di via per Molteno all’incrocio con la strada comunale della Redaella.

La vittima, un uomo di 58 anni, deceduta sul posto. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente e le autorità non escludono né una fatalità né un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del Fuoco di Lecco e i mezzi di soccorso sanitario. La centrale operativa Soreu Laghi ha attivato un’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, ma per il 58enne non c’era più nulla da fare.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e le indagini in corso da parte delle autorità competenti.