Incidente nel tunnel di Pusiano, morti due lecchesi

Due uomini di 42 e 43 anni, residenti nel lecchese, sono morti nel tragico scontro avvenuto verso le 2.15

Altre cinque persone sono rimaste ferita, una in maniera grave

PUSIANO – Un tragico incidente stradale si è verificato poco dopo le due di questa notte nel tunnel di Pusiano. Sette le persone coinvolte, due uomini di 42 e 43 anni, residenti nel lecchese, sono morti sul colpo mentre altri cinque feriti, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono stati soccorsi, uno di loro in gravi condizioni.

In posto, verso le 2.15, si è portato un dispiegamento di mezzi di soccorso: quattro ambulanze e diverse tra auto infermieristiche e automediche, insieme ai Vigili del Fuoco di Erba e Canzo. Violentissimo l’impatto, come dimostrano le condizioni dei mezzi, praticamente distrutti.

Stando a quanto appreso l’auto su cui viaggiavano i tre lecchesi, una Golf, si sarebbe scontrata frontalmente con un pick up con a bordo una persona. Una terza auto che sopraggiungeva non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto, rimanendo coinvolta nel sinistro.

Come detto, per due dei tre occupanti della Golf non c’è stato niente da fare: ne è stato constatato il decesso in posto. Un ferito è stato trasportato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza mentre gli altri tra i nosocomi di Como e Lecco.

La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei Carabinieri, intervenuti sul posto.