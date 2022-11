L’infortunio è avvenuto intorno alle 14.40 in una azienda di via Parini

CESANA BRIANZA – Dopo l’infortunio avvenuto in mattinata a Cassago Brianza, i soccorsi sono intervenuti nuovamente in una azienda, questa volta a Cesana Brianza. L’allarme è scattato intorno alle 14.40 di oggi, 28 novembre, in via Parini, presso l’azienda Metalfar.

Un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica sono state allertate per un ragazzo di 31 anni infortunatosi a una mano con uno strumento da lavoro, in particolare si sarebbe amputato due dita. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Sul posto anche il personale dell’Ats Brianza e i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’infortunio.