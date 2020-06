Incidente sulla SS 36 all’altezza di Nibionno: coinvolti due motociclisti

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17

In volo si è alzato anche l’elicottero da Milano

NIBIONNO – Brutto incidente poco dopo le 17 lungo la SS 36 poco lontano dello svincolo di Gaggio – Nibionno. Coinvolti due motociclisti che stavano viaggiando in direzione sud in sella alla stessa moto. In base alle prime informazioni raccolte sembrerebbe che sia verificato un impatto con un camper. Sul posto si sono portate due ambulanze e in volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso da Milano con cui è stato trasportato uno dei motociclisti coinvolti in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Toccherà agli agenti della stradale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per permettere di eseguire i soccorsi e i rilievi in tutta sicurezza la SS 36 è stata temporaneamente chiusa in direzione sud con obbligo di uscita, per chi proviene da Lecco, a Nibionno. Lungo la SS 36 al momento si registrano lunghe code in direzione Milano.