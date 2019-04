Incidente sulla statale 36, direzione Nord, tra Cibrone e Costa Masnaga

Un’auto si è ribaltata, sul posto anche i Vigili del Fuoco. Non ci sarebbero feriti gravi

COSTA MASNAGA – Incidente sulla statale 36 in direzione Lecco oggi, domenica, poco prima delle 12.

Un’auto avrebbe perso il controllo ribaltandosi e terminando la sua corsa contro il guardrail. L’auto è andata completamente distrutta nell’incidente ma gli occupanti non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con ambulanza e automedica. Come detto, nonostante la chiamata in codice rosso, gli occupanti del veicolo fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni e sarebbero usciti da soli dall’abitacolo.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecco e la Polstrada che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con il restringimento a una sola corsia visto che l’auto incidentata è ferma sulla corsia di sorpasso.