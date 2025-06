Incidente sulla SS36 in direzione Nord: furgone tampona camion carico di gas

Sul posto Vigili del Fuoco, Anas e Polizia Stradale. Il sinistro è avvenuto in mattinata

NIBIONNO – Tamponamento sulla SS36 questa mattina, lunedì, in direzione nord, all’altezza di Nibionno, dove un furgone ha urtato la parte posteriore di un camion adibito al trasporto di gas.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza, attivati per la presenza di materiale potenzialmente pericoloso. In supporto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e la Polizia Stradale, incaricata dei rilievi e della messa in sicurezza dell’area.

Il tamponamento ha generato momenti di forte preoccupazione, considerando la natura del carico trasportato dal mezzo pesante. I pompieri hanno verificato subito l’integrità dei serbatoi, accertando che non vi fossero perdite di gas.

Il traffico è rimasto a lungo congestionato in direzione Milano. La circolazione è poi ripresa in modo graduale una volta rimossi i mezzi coinvolti. Non si registrano feriti gravi.