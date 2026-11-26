E’ successo poco prima delle 8

Code da Bosisio Parini verso sud

LECCO – Incidente tra un mezzo pesante e un’auto sulla SS36, in direzione sud, poco prima delle 8 di questa mattina, giovedì 26 novembre. Lo scontro si è verificato all’altezza della salita di Costa Masnaga e ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 49 anni, soccorsa in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella gestione dell’emergenza.

L’incidente ha causato lunghe code lungo la SS36, con rallentamenti già a partire da Bosisio Parini per chi viaggia in direzione sud. Pesanti le conseguenze sul traffico, con disagi per gli automobilisti diretti verso Lecco e Milano.