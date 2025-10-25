Incidente tra auto e pullman sulla Statale 36: due bambine ferite

E’ successo verso le 22 in direzione Milano

In posto Vigili del Fuoco e soccorritori

NIBIONNO – Serata di paura sulla Statale 36, nel tratto compreso tra Costa Masnaga e Cibrone, in direzione Milano, dove si è verificato un incidente stradale tra un’automobile e un pullman.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, giunti con un’autopompa. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area del sinistro e a collaborare con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.

Secondo quanto riferito, due bambine che viaggiavano a bordo dell’autovettura sono rimaste ferite nell’impatto. Entrambe sono state trasportate in ospedale in codice giallo, segno di condizioni serie ma non critiche.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.