Scontro auto-moto a Oggiono, un uomo di 66 anni soccorso il gravi condizioni

Scontro tra un’auto e uno scooter a Calolziocorte, 65enne all’ospedale in codice giallo

CALOLZIO/OGGIONO – Due incidenti hanno visto coinvolti altrettanti motociclisti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, prima a Calolzio poi a Oggiono.

La prima chiamata è arrivata alle 14.20 da Calolziocorte dove, all’incrocio tra via Quarenghi e via SS Cosma e Damiano, nella frazione Sala, un’auto si è scontrata con uno scooter di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 65 anni, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco da un’ambulanza dei Volontari del Soccorso in codice giallo (mediamente critico).

Più grave l’incidente avvenuto a Oggiono e che ha visto coinvolto un uomo di 66 anni. L’incidente è avvenuto in via Guglielmo Marconi. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e all’automedica, è giunto anche l’elisoccorso da Milano. Il 66enne, che ha rimediato diversi traumi nell’impatto, è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale Niguarda di Milano.