Infortunio sul lavoro a Dolzago, 25enne in ospedale

DOLZAGO – Un giovane di 25 anni è rimasto ferito questa mattina in un impianto lavorativo di Dolzago. L’allarme è scattato in via Alessandro Volta intorno alle 9:50.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, i carabinieri di Merate, il personale ATS Brianza, un’auto medica e la Croce San Nicolò.
L’uomo, soccorso sul posto, è stato poi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni di media gravità. Sono in corso gli accertamenti necessari da parte dell’ATS Brianza per chiarire la dinamica dell’incidente.