ELLO – E’ stato trasportato in ospedale con l’elicottero, il lavoratore soccorso mercoledì mattina in dopo un incidente in un impianto lavorativo ad Ello, in via XXV Aprile.

Un infortunio serio che è costato al 34enne l’amputazione di due dita di una mano. Le condizioni del ferito non sono gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.