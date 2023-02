Infortunio sul lavoro a Sirone, 60enne trasportato in ospedale

L’incidente questo pomeriggio in via delle Pavige

Soccorso in codice giallo, ha riportato un trauma cranico

SIRONE – Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, in un’azienda di Sirone. Coinvolto un 60enne, che ha riportato un trauma cranico commotivo, soccorso in via delle Pavige. Sul posto intervenuti l’elisoccorso da Como e due ambulanze. Allertati anche i Carabinieri di Merate e ATS Brianza-Lecco.

Dopo i primi accertamenti, l’uomo è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Lecco, in ambulanza.