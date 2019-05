In azienda, lavoratore cade e picchia la testa

Trasportato in ospedale con un trauma cranico

VIGANO ‘ – Incidente per un uomo di 34 anni al lavoro presso un’azienda di via Marconi, a Viganò: una brutta caduta sarebbe la causa dell’infortunio che ha costretto i sanitari ad intervenire in soccorso al lavoratore.

Un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica del 118 hanno raggiunto il capannone della ditta, specializzata nella produzione di accessori e finiture per mobili.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco con un serio trauma cranico.