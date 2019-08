Investito da una fiammata mentre lavora alla moto. Ustionato un 18enne

Il ragazzo, 18 anni, stava facendo manutenzione allo scooter

Una fiammata lo ha investito ustionandolo alle gambe e all’addome

BOSISIO – E’ stato soccorso dai sanitari, giunti in ambulanza e dai Vigili del Fuoco, il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ustionato mercoledì pomeriggio a Bosisio Parini.

A quanto sembra, il giovane era intento ad effettuare alcuni lavori di manutenzione al proprio scooter, nel cortile della sua abitazione in via Giacinto De Fiori, quando sarebbe partita una fiammata che lo ha colpito.



Sul posto è intervenuto il personale della Croce Verde, insieme agli uomini del 118 in automedica, i pompieri e i carabinieri. Successivamente è stato richiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso che è atterrato in campo vicino e ha caricato il ferito per trasportarlo al centro ustionati del Niguarda a Milano.



Il giovane avrebbe riportato ustioni sulla parte inferiore del corpo, dall’addome alle gambe.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il ragazzo stesse ripulendo alcune parti meccaniche della moto, accanto a lui c’era un secchio contenente un materiale infiammabile, forse benzina, utilizzata per le operazioni di pulizia. L’accensione del motorino avrebbe innescato una fiammata che si è estesa al secchio, investendo il ragazzo.