La Cassazione chiude la vertenza sul contratto alla Nostra Famiglia: respinto il ricorso dell’associazione

La Suprema Corte respinge il ricorso dell’Associazione La Nostra Famiglia e conferma le decisioni del Tribunale di Lecco e della Corte d’Appello di Milano

“Il contratto collettivo nazionale non può essere disapplicato unilateralmente dal datore di lavoro”, afferma Richard Cabajal della CISL FP commentando la sentenza

BOSISIO PARINI – Si chiude con una pronuncia definitiva della Corte di Cassazione la lunga vicenda giudiziaria relativa all’applicazione del contratto collettivo nazionale ai dipendenti dell’Associazione La Nostra Famiglia. Con l’ordinanza n. 20616 del 18 giugno 2026, resa nota nelle scorse ore dalla CISL Funzione Pubblica Monza Brianza Lecco, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’associazione, confermando quanto già stabilito dal Tribunale di Lecco e dalla Corte d’Appello di Milano.

Secondo quanto emerge dal comunicato diffuso dal sindacato, la Cassazione ha ritenuto illegittima la disdetta unilaterale del Contratto collettivo nazionale della Sanità Privata, ribadendo che il datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale. Il CCNL, pertanto, avrebbe dovuto continuare a essere applicato fino al rinnovo sottoscritto l’8 ottobre 2020, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate dai lavoratori interessati.

La vicenda, avviata davanti al Tribunale di Lecco, ha attraversato tutti i gradi di giudizio. Dopo la sentenza di primo grado e la conferma in appello, anche la Corte di Cassazione ha respinto le richieste dell’Associazione La Nostra Famiglia, rendendo definitiva la decisione.

Nel comunicato, la CISL FP Monza Brianza Lecco definisce la pronuncia “una vittoria di giustizia e di legalità”, sostenendo che essa confermi il valore della contrattazione collettiva e dell’azione sindacale nella tutela dei lavoratori. Il sindacato sottolinea inoltre il ruolo svolto dall’avvocato Moira Zanatta, che ha assistito i lavoratori nel corso dell’intero iter giudiziario.

“Questa sentenza costituisce un precedente di grande rilievo per il settore della sanità privata”, afferma nel comunicato Richard Cabajal, referente Sanità Privata della CISL FP Monza Brianza Lecco. “La Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: il contratto collettivo nazionale non può essere disapplicato unilateralmente dal datore di lavoro”.

La decisione della Suprema Corte conclude quindi il contenzioso, confermando le pronunce dei giudici di merito. Resta invece affidata alle parti l’interpretazione delle ricadute della sentenza sul comparto della sanità privata e sui rapporti di lavoro interessati dalla vicenda.