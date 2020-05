La Croce Verde di Bosisio in lutto: è morto l’ex presidente Antonio Ferrigno

Storico volontario della Croce Verde di Bosisio, è stato presidente dell’associazione

Ricoverato all’ospedale di Lecco, da settimane lottava contro il virus

BOSISIO / LECCO – Lutto nel mondo del soccorso per la scomparsa di Nunzio Antonio Ferrigno, storico volontario ed ex presidente della Croce Verde di Bosisio Parini. Da fine febbraio era ricoverato in ospedale a Lecco dopo aver contratto il Coronavirus.

Nel 2014, dopo aver guidato la sezione di Bosisio, aveva ceduto il testimone al nuovo presidente Filippo Buraschi assumendo l’incarico di vicepresidente. Consigliere nazionale di Anpas, con l’inizio dell’emergenza sanitaria era impegnato anche nel coordinamento regionale dell’associazione.

Lecchese, aveva lavorato all’Unicalce fino al pensionamento qualche anno fa. Grande è la commozione e i messaggi di cordoglio, affetto e dolore dedicati al volontario scomparso

“Ciao Antonio, compagno di mille avventure, grande amico e volontario vero – scrive la Croce Verde di Bosisio – Innamorato della Croce Verde e di Anpas come e più di una seconda famiglia. Abbiamo condiviso tanti momenti di gioia, di divertimento e di impegno per ideali in cui credevi fortemente e che hai trasmesso a tutti coloro che negli anni sono entrati nella nostra associazione. In queste settimane hai lottato come un leone perché volevi con tutte le tue forze tornare dalla tua Barbara e indossare ancora una volta la nostra divisa. Ma la brutta bestia non era della stessa idea. Ti vogliamo bene”.