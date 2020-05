Ladri di mascherine a Dolzago, il sindaco: “Che gesto squallido”

Mascherine distribuite dal Comune rubate dalla posta dei residenti

Una decina le segnalazioni. Il sindaco Lanfranchi condanna l’accaduto

DOLZAGO – Due mascherine per famiglia, distribuite gratuitamente dai volontari della Protezione Civile nelle cassette postali degli abitanti di Dolzago, qualcuno però, evidentemente, ha voluto fare il furbo: alcune famiglie hanno infatti lamentato di non aver trovato le mascherine a loro destinate.

Sono una decina le segnalazioni pervenute al Comune, tutte concentrate in un condominio di via Parini e in un palazzo di via Corsica. Il fatto che qualcuno abbia rubato le mascherine in questione è più che un sospetto.

“Il gesto è veramente squallido, e giudico davvero inette le persone che si sono rese responsabili di un gesto del genere – commenta il sindaco Paolo Lanfranchi – In un periodo come questo, dove la solidarietà, l’aiuto al prossimo, il pensiero di comunità devono essere al centro della nostra azione fa davvero male riscontrare episodi del genere. La distribuzione è rivolta a tutti, indistintamente, e francamente non comprendo il motivo di volersi “accaparrare” una scorta di mascherine a danno degli altri”.

“Mi riservo – ha concluso il sindaco – di mettere in campo tutte le verifiche del caso e di colpire, pesantemente, gli eventuali responsabili”.