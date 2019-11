L’esercitazione della Croce Verde, settanta volontari in azione

Sabato e domenica giornate di formazione per la Croce Verde di Bosisio

Esercitazione di protezione civile e incontri di aggiornamento

CESANA / BARZAGO – Oltre 70 sono stati i volontari che tra sabato 23 e domenica 24 novembre hanno preso parte all’esercitazione di Protezione Civile “Fenice 2019” organizzata dal gruppo PC di Croce Verde Bosisio nei territori di Cesana, Suello e Barzago.

Lo scenario programmato a Cesana e Suello prevedeva di testare i piani di emergenza comunale in caso di calamità idrogeologica con ipotetico smottamento localizzato in “Val delle Ceppelline”. I volontari di Croce Verde hanno allestito un campo base presso la sede dell’associazione con sala radio, segreteria, sala coordinamento, area mensa e area notte per ospitare il personale volontario.

Gli scenari sul campo, nel pomeriggio di sabato, hanno riguardato una parte di protezione civile con apertura di UCL (Unità di Crisi Locale) per i paesi interessati, il conseguente censimento della popolazione delle zone colpite dall’ipotetica frana e il montaggio del campo di accoglienza, con tende, generatori e torri faro, per gestire eventuali persone evacuate. Nel frattempo sono state attivate due ambulanze di Croce Verde per simulare scenari di carattere sanitario legati all’evento in corso.

Inoltre, sempre nel pomeriggio di sabato, nel comune di Barzago, sono stati effettuati interventi scouting di sopralluogo su diversi punti a rischio esondazione sul torrente Bevera. La mattinata di domenica, invece, è stata dedicata alla formazione dei volontari di Protezione Civile con aggiornamenti teorici sull’uso di apparecchiature di telecomunicazione e con le prove pratiche di guida in fuoristrada sul territorio di Barzago.

I numeri dell’esercitazione

L’esercitazione ha mobilitato 6 mezzi di Protezione Civile e 2 equipaggi di ambulanza su 6 scenari sanitari differenti. L’area di intervento ha coinvolto sei vie dei paesi con circa 50 nuclei famigliari censiti.

I ringraziamenti

“Non ci resta che ringraziare i nostri amici di Croce Rosa Celeste Milano per l’appoggio prima e dopo l’evento, ARI Lecco per il supporto radio, il Gruppo Truccatori Anpas Como di Sos Lurago e Croce Azzurra Como per i fantastici trucchi scenografici, Pro Loco Cesana Brianza per averci offerto e cucinato i gustosi pasti, CCV Lecco per il sostegno logistico e tutte le altre associazioni e aziende che ci hanno permesso di svolgere questa esperienza formativa”, commenta Samuele Membrini, responsabile del gruppo Protezione Civile di Croce Verde