Malore fatale mentre nuota nel lago, Suello piange Donato Frigerio

Il 65enne era conosciutissimo in paese doveva viveva con la moglie

Ora in pensione, aveva lavorato in Asl (poi Ats) come autista. Domani pomeriggio i funerali

SUELLO – Profondo cordoglio a Suello per la scomparsa di Donato Frigerio, 65 anni, morto nella giornata di ieri, lunedì 6 luglio, dopo essere stato colpito da un malore mentre stava nuotando nelle acque del lago, in località Moregallo.

L’allarme è stato lanciato dai familiari che erano con lui e che, non vedendolo riemergere, hanno immediatamente chiesto aiuto. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e hanno recuperato il 65enne, trasportandolo in gravissime condizioni al Pronto soccorso. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Frigerio è deceduto poco dopo il ricovero.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Suello, dove Donato Frigerio era una persona molto conosciuta e stimata. Sportivo e amante dell’attività fisica, era sposato e padre di due figlie, oltre che nonno affezionato di due nipoti.

Da poco in pensione, nel corso della sua vita lavorativa aveva prestato servizio prima all’Asl e successivamente all’Ats, dove aveva svolto per molti anni il ruolo di autista.

“Donato era amico di tutti – il commento del sindaco di Suello Giacomo Angelo Valsecchi – aiutava come poteva, sempre disponibile, affezionato al suo paese e alla sua famiglia. La notizia ci ha travolti, siamo rimasti molto scossi”.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia, duramente colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. L’ultimo saluto a Donato Frigerio si terrà domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 15 presso la Chiesa di Suello.