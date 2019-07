Maltempo e allagamenti nella notte, esonda il Bevera a Bulciago

Strade, scantinati e anche un’azienda allagata nella zona dell’oggionese

A Bulciago esonda il torrente Bevera. A Montevecchia un albero è caduto in via del Palazzetto

SIRONE – Dovrebbe perdurare almeno fino all’ora di pranzo di oggi la perturbazione che da domenica sera sta portando piogge e vento sul lecchese.

Precipitazioni che in nottata si sono intensificate provocando anche alcuni problemi e costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire.

Allagamenti si sono verificati in modo particolare nella Brianza oggionese, con sette interventi dei pompieri nei comuni di Sirone, Garbagnate Monastero e Molteno. Strade, scantinati e anche un’azienda allagate a causa delle forti piogge.

La situazione più critica si è registrata a Bulciago dove il torrente Bevera è esondato. La strada provinciale e la ferrovia sono state interrotte nella notte mentre i volontari della protezione civile hanno lavorato al fianco dei vigili del fuoco.

“Alle ore 6 la situazione è tornata alla normalità – ha fatto sapere l’assessore Tonino Filippone, del Comune di Bulciago – in giornata si provvederà alla pulizia del tratto basso di Via Roma”

A Montevecchia un albero è caduto al suolo in via del Palazzetto invadendo completamente la careggiata che dalla Sp 68 collega con la salita al Casarigo.

La Protezione Civile nazionale ha emesso per la giornata odierna l’allerta arancione in Lombardia e così come in Liguria e in Toscana. Comunque, questa ondata di maltempo sarebbe solo una parentesi, già da domani sul lecchese tornerà a splendere il sole e nel fine settimana si alzeranno nuovamente le temperature