Maltempo. Voragine sotto le rotaie, i Vigili del Fuoco fermano un treno appena in tempo

Linea Lecco-Molteno-Monza-Milano interrotta tra Costa Masnaga e Besana

A partire dall’alba numerosi interventi per allagamenti e danni causati dalle forti piogge

BULCIAGO – Poteva finire nel peggiore dei modi, ma il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. All’alba di oggi, mercoledì 10 settembre, una fortissima ondata di maltempo ha investito il nostro territorio. La zona maggiormente colpita è stata quella nei pressi del paese di Bulciago.

1 di 3

In particolare, vicino alla stazione di Bulciago, la forza dell’acqua ha eroso la massicciata ferroviaria creando una voragine sotto i binari della linea Lecco-Molteno-Monza-Milano. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco un treno è stato fermato a pochi metri dalla voragine. La circolazione dei treni è ora interrotta tra le stazioni di Costa Masnaga e Besana. Dalle ore 7.30 è attivo un servizio autobus spola tra le due stazioni.

I Vigili del Fuoco che, a partire dalle ore 4.30, hanno dovuto far fronte a numerosi interventi per allagamenti e danni causati dal forte maltempo.