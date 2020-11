Molteno, brucia il tetto di una casa: tre appartamenti inagibili

Incendio nella serata di ieri a Molteno, in fiamme il tetto di un’abitazione

Un residente colto da malore, tre appartamenti dichiarati inagibili

MOLTENO – Quattro squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute iera sera a Molteno per l’incendio del tetto di un edificio in via Vittorio Veneto, nel centro storico del paese.

E’ successo intorno alle 22. Una persona è stata trasportata in ospedale in via precauzionale a causa di un malore. Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica, sono durate circa 5 ore. Dichiarati inagibili i tre appartamenti sottostanti.