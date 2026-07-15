Molteno. Ciclista investito all’alba in via Alcide De Gasperi, soccorso

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata

Sul posto ambulanza, auto infermieristica e Carabinieri della Compagnia di Merate. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Lecco

MOLTENO – Paura nelle prime ore della mattinata a Molteno, dove un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo via Alcide De Gasperi. L’allarme è scattato poco dopo le 5 quando la centrale operativa di SOREU Laghi ha attivato i soccorsi per l’investimento di un ciclista.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde Bosisio, l’auto infermieristica di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Merate, ai quali sono stati affidati i rilievi e gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto prima di predisporre il trasferimento del ferito.

Conclusa la valutazione sanitaria, il ciclista è stato trasportato all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco in codice giallo (media gravità).

Spetterà ora ai Carabinieri della Compagnia di Merate ricostruire con precisione le cause dell’investimento e accertare le responsabilità dell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta né sulle circostanze che hanno portato al sinistro.