Molteno. Incidente lungo la SS36, coinvolto un motociclista

Il sinistro è avvenuto alle 11:30 circa in direzione Nord
MOLTENO – Un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto è stato segnalato lungo la SS36, nel tratto “molteno nord – bosisio parini”, in direzione Nord con l’attivazione immediata dei soccorsi e delle forze dell’ordine.
Nel sinistro, avvenuto alle 11:30 circa, sarebbe rimasta coinvolta una sola persona, per la quale al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni. Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polstrada di Milano e i mezzi di soccorso sanitario: ambulanze e automedica. Le operazioni risultano tuttora in corso.