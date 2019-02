MOLTENO – Una ragazza di 23 anni è finita all’ospedale dopo in un’incidente con l’auto a Molteno, accaduto intorno a mezzanotte in via Papa Giovanni XXIII.

La vettura su cui viaggiava ha sbandato finendo contro un palo della luce. Per soccorrere la giovane alla guida sono interventi i sanitari supportati dai Vigili del Fuoco. La 23enne è stata trasportata al pronto soccorso di Lecco in codice giallo.