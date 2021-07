Profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di un uomo conosciuto e stimato

“Grazie alla sua professionalità e competenza, era diventato un punto di riferimento”

OGGIONO – “Angelo è stata una persona che si è sempre spesa moltissimo, oltre che nel suo lavoro come medico di base, anche in tanti ambiti compreso l’impegno in consiglio comunale. Un abbraccio alla moglie Enrica, alle figlie Laura e Lucia e a tutta la famiglia. Mancherà moltissimo a tutta la nostra comunità”.

Il sindaco di Oggiono Chiara Narciso, per ricordare Angelo Barbagallo, scomparso martedì, ha condiviso un’immagine scattata nel dicembre 2019 in occasione della consegna del premio Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga, assegnato alla figlia Laura come riconoscimento per il suo impegno in Etiopia e ritirato da papà Angelo.

Medico di medicina generale, classe 1954, è morto improvvisamente lasciando attonite le comunità in cui, con passione, ha prestato servizio. Una persona molto conosciuta e apprezzata, anche il comune di Molteno ha voluto esprimere il proprio cordoglio per questa improvvisa perdita: “Il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale esprimono grande cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dottor Angelo Barbagallo e manifestano profonda vicinanza alla sua famiglia. Da tanti anni operativo nel nostro comune e nei paesi limitrofi come medico di base, il dottor Barbagallo, grazie alla sua professionalità e competenza, era diventato un punto di riferimento per i suoi pazienti e per le numerose famiglie che nei suoi lunghi anni di lavoro aveva conosciuto. Lo ringraziamo per la sua preziosa presenza e per il sevizio e la dedizione che ha dedicato a tutti i suoi pazienti”.

Negli anni ’90, Barbagallo si era impegnato anche nell’amministrazione del suo paese al fianco dell’allora sindaco di Oggiono Raffaele Straniero che lo ha ricordato così: “Un carissimo amico che se ne è andato all’improvviso: ci mancherai tanto, Angelo, con la tua dedizione alle persone, la tua discrezione, il tuo rispetto, la tua umiltà, il tuo grande cuore!”

Un pensiero per questa perdita è giunto anche dall’ex sindaco di Oggiono, oggi parlamentare alla Camera, Paolo Roberto Ferrari: “Persona sensibile e di grande umanità è stato anche consigliere comunale, durante la mia prima esperienza amministrativa negli anni ’90. Sono profondamente addolorato e mi stringo attorno alla famiglia. La comunità di Oggiono perde una grande persona, un medico coscienzioso e un uomo di fede”.