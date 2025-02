Nibionno. Anziano salvato dalle acque del fiume Lambro, è in gravi condizioni

L’uomo, 83 anni, è stato trascinato a riva da un passante

NIBIONNO – Soccorsi al lavoro nella mattina di oggi, mercoledì 5 febbraio, in via Alessandro Volta a Nibionno nei pressi del Parco Regionale della Valle del Lambro. Una persona anziana sarebbe caduta nelle acque del fiume Lambro. All’arrivo dei soccorritori l’83enne, che si trovava immerso in circa 30 centimetri d’acqua, era già stato trascinato a riva da un passante.

L’uomo, che aveva delle ferite su entrambe i polsi, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso (molto critico). Sul posto un’ambulanza, l’automedica e i Vigili del Fuoco del Comando di Como. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.