Nibionno. Asportato il ponte pedonale, riaperta la strada Briantea

Il ponte è stato asportato, ora tutte le verifiche del caso

In mattinata la decisione di chiudere temporaneamente la strada

NIBIONNO – La Provincia di Lecco ha disposto la riapertura al transito, nel pomeriggio di oggi (4 dicembre), della strada provinciale 342 a Nibionno. La strada era stata chiusa al traffico all’altezza della rotatoria tra via Vittorio Veneto e via Conciliazione per controlli al cavalcavia pedonale che passa proprio sopra l’importante arteria stradale.

Il ponte, la cui competenza è del comune di Nibionno, è stato asportato e spostato in un magazzino in attesa di tutte le verifiche. “Il ponte, che presentava alcune criticità, è costituito da un blocco di cemento – ha confermato il sindaco Claudio Usuelli – perciò i tecnici hanno valutato che la cosa migliore fosse quella di asportarlo per effettuare tutte le perizie del caso. In un secondo momento, alla luce delle verifiche, decideremo come procedere.