Nibionno. Camion si ribalta sulla SS342, ripercussioni sul traffico

La corsia verso Como è stata temporaneamente chiusa

E’ successo intorno alle 18.30

NIBIONNO – La Ss342 (Como-Bergamo) è stata temporaneamente chiusa nel pomeriggio di oggi, sabato 19 ottobre, a causa di un incidente stradale all’altezza della rotonda per l’ingresso alla Statale 36. E’ successo verso le 18.30.

Coinvolto un autoarticolato che, per motivi da chiarire, si è ribaltato, perdendo il carico, costituito da scarti vegetali.

Per consentire la rimozione del materiale che ha invaso la carreggiata e del mezzo pesante la corsia verso Como è stata chiusa. In posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità che ha subito inevitabili ripercussioni.