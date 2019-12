Nibionno: camion urta il viadotto e se ne va, Briantea chiusa in direzione Como

Mezzo pesante danneggia il viadotto della super con un braccio meccanico

Ex Briantea chiusa a Nibionno in direzione Como

NIBIONNO – Giornata di disagi sull’asse stradale Como-Bergamo a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante in transito sull’ex Briantea a Nibionno: il mezzo dotato di un grosso braccio meccanico avrebbe urtato con quest’ultimo la parte inferiore del viadotto sopra cui transita la Statale 36.

Il fatto, avvenuto poco prima delle 10 di martedì, è stato segnalato da altri automobilisti in transito che hanno allertato la Polizia Locale. Gli agenti, intervenuti insieme all’assessore Roberto Gemetto, hanno rilevato sul posto macchie d’olio sull’asfalto e alcuni segni di danneggiamento sull’impalcatura del ponte.

Del camion nessuna traccia, se non quelle lasciate nel suo passaggio, e saranno vagliate le immagini delle videocamere di sorveglianza per risalire al proprietario.

E’ stata allertata la Provincia e la strada è stata chiusa, nella sola carreggiata in direzione Como, per consentire la pulizia della carreggiata e il sopralluogo dei tecnici per verificare i danni riportati dalla struttura. Sul posto è intervenuto anche il personale di Anas.