Nibionno: ciclista stroncato da infarto. Inutili i soccorsi

E’ successo questa sera, mercoledì, poco prima delle 20

Sul posto si sono portati ambulanza e automedica, ma i soccorsi si sono rivelati purtroppo vani

NIBIONNO – Stava effettuando un giro in bici quando è stato colpito da un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono risultati purtroppo vani per un uomo, classe 1967, colpito da un malore poco prima delle 20 di oggi, mercoledì 20 maggio.

Da quanto è stato possibile apprendere l’uomo, residente a Veduggio, stava effettuando un’escursione sulla due ruote quando si è sentito improvvisamente male, stramazzando al suolo.

Alcuni passanti hanno allertato subito i soccorsi: in poco tempo, in via Volta, sono giunte l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, ma purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo sono risultati vani.

Sul posto si è portata anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Merate.