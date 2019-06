Nibionno, fa pipì in strada e, alla vista della Polizia locale, dà in escandescenze: denunciato

L’incredibile episodio è avvenuto ieri mattina, venerdì, in corrispondenza dell’ingresso sulla Statale 36

Ora l’uomo dovrà rispondere di diversi reati: la pattuglia della Polizia locale è riuscito a riportarlo alla calma con grande fatica

NIBIONNO – Incurante di tutto e di tutti, si era fermato in strada a fare la pipì insieme a un amico. E, alla richiesta degli agenti della Polizia locale, di fornire documenti e generalità è andato in escandescenze, arrivando a minacciare di morte un “ghisa”. E’ stato denunciato per diversi reati, tra cui atti osceni in luogo pubblico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e minacce, l’uomo che ieri mattina, venerdì, ha aggredito non solo verbalmente gli agenti della Polizia locale di Nibionno.

I fatti si sono verificati una manciata di minuti dopo le 9, in corrispondenza della rotonda che, dalla Sp 342 disciplina l’ingresso sulla Statale 36. Un’intersezione trafficatissima, frequentata ogni giorno da migliaia di automobilisti e motociclisti. Proprio qui, l’uomo, di origine albanese, ha deciso di fermarsi per fare i suoi bisogni, incurante di mostrare le proprie parti più intime agli automobilisti in transito. Non solo, ma alla richiesta degli agenti della Polizia locale di fornire loro documenti, ha inizialmente opposto uno strenuo rifiuto.

Ha persino minacciato di morte la pattuglia

Dopodichè, consegnata con difficoltà la carta d’identità, l’uomo, già noto per precedenti analoghi, ha iniziato a dare in escandescenze strattonando e spintonando la pattuglia. Un’aggressione resa ancora più pesante delle minacce di morte rivolte agli agenti, che con fatica sono poi riusciti a riportare la situazione alla calma. L’uomo è stato poi denunciato. Dovrà rispondere di diversi reati, tra cui minacce e resistenza a pubblico ufficiale.