Nibionno. Incendio all’interno di un capannone, intervengono i Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle ore 10:30 per le fiamme divampate nella struttura
Accertamenti in corso per chiarire le cause del rogo
NIBIONNO – Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi, domenica 6 settembre, a Nibionno, dove un incendio è divampato all’interno di un capannone in via Liberazione.
La chiamata di soccorso è arrivata attorno alle 10:30, mobilitando immediatamente le forze di soccorso. Viste le caratteristiche del rogo e la necessità di operare in sicurezza, sul posto sono intervenute diverse unità dei Vigili del Fuoco: dal Comando di Lecco sono state inviate un’autoscala, due APS e il carro aria, fondamentale come supporto logistico per il ricambio dei DPI (dispositivi di protezione individuale) da incendio, mentre dal distaccamento volontario di Valmadrera è sopraggiunta un’autobotte.
Grazie al tempestivo e massiccio dispiegamento di mezzi e uomini, al momento l’incendio risulta sotto controllo, sebbene le operazioni di spegnimento definitivo e di bonifica della struttura siano proseguite per la messa in sicurezza dell’area.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti prontamente anche i soccorritori sanitari e i Carabinieri, impegnati nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità. Gli accertamenti sono attualmente in corso per risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dell’edificio.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.