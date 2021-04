Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale a Cibrone di Nibionno

Il vento ha abbattuto una pianta, rimossa dai pompieri

NIBIONNO – A causa del forte vento questa mattina, a Cibrone nelle adiacenze del cimitero, un albero radicato in una proprietà privata si é abbattuto sulla sede stradale rompendo la staccionata metallica di contenimento e schiantandosi poi al suolo.

Fortunatamente in quel momento non transitava in quel tratto di strada nessuno. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Lecco che hanno provveduto allo sgombero della sede stradale. Sul posto anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Nibionno, Roberto Gemetto.