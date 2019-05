L’incidente poco dopo le 9.30 sulla strada statale a Nibionno

Soccorso un 73enne, probabilmente colpito da malore

NIBIONNO – Incidente stradale questa mattina, mercoledì 1 maggio, a Nibionno, lungo la Statale 342: coinvolta un’auto, guidata da un 73enne, che per motivi da chiarire è finita fuori strada in un’area boschiva.

Sul posto si sono portati in codice rosso i soccorsi, la Croce Rossa di Casatenovo e un’automedica con i Vigili del Fuoco di Lecco e le forze dell’ordine. Da determinare la dinamica del sinistro: l’anziano potrebbe avere avuto un malore perdendo così il controllo dell’auto e finendo fuori strada. E’ stato soccorso e trasportato in Ospedale in codice giallo.