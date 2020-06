Nibionno, si infortuna in azienda, uomo di 55 anni soccorso in codice giallo

L’allarme poco dopo le 15 in via Valassina

L’uomo sarebbe procurandosi un serio trauma facciale

NIBIONNO – Spavento per un uomo di 55 anni che nel pomeriggio di oggi, venerdì, si è infortunato in un impianto lavorativo situato in via Valassina.

L’allarme è scattato poco dopo le 15, in codice rosso. Stando a quanto appreso l’uomo sarebbe caduto da una scala, procurandosi un trauma facciale, al ginocchio e al polso.

Sul posto si sono portati un’ambulanza, l’automedica, i Carabinieri e anche i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale a Lecco.