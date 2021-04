Al parcheggio del supermercato raggiunto da due individui

Tra le minacce costretto a cedere i 100 euro che aveva nel portafoglio

NIBIONNO – Ennesima truffa dello specchietto avvenuta nei giorni scorsi a Nibionno presso il supermercato Sigma. La vittima, un ottantenne pensionato di Veduggio, il quale dopo aver udito un botto mentre era in transito in una via prossima al centro commerciale, è stato raggiunto da un’auto con a bordo due individui, che gli si è affiancata.

Il più grande di questi, un corpulento 45 enne, lo ho costretto a farsi consegnare tutto ciò che aveva nel portafoglio, ovvero 100 euro, asserendo che la vettura dell’anziano avrebbe urtato la loro.

Al diniego del povero pensionato, l’uomo lo ha minacciato di danneggiargli l’auto. Al pensionato, spaventato, non è rimasto che consegnare l’intera somma posseduta.

I due individui si sono poi allontanati o a bordo di un veicolo di grandi dimensioni di colore grigio facendo perdere le proprie tracce. La vittima, ancora sotto choc, ha presentato ieri denuncia per truffa aggravata con minaccia al Comando di Polizia Locale di Nibionno, che unitamente ai Carabinieri sta verificando le telecamere presenti sul posto al fine di identificare gli autori.