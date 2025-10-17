Non ce l’ha fatta il 49enne uscito di strada a Bosisio Parini

L’uomo è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza

Alla base dell’incidente probabilmente ci sarebbe un malore

BOSISIO PARINI – E’ morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo di 49 anni che, nella mattinata di oggi, è finito fuori strada a causa di un malore mentre stava percorrendo in auto via del Carreggio a Bosisio Parini. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in elicottero, l’uomo non ce l’ha fatta, è spirato all’ospedale di Monza.