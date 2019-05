Oggi il varo del nuovo ponte di Annone. Nuova giornata di code in SS36

Il nuovo viadotto oggi sarà sollevato e installato

Con la super chiusa, è ancora caos per il traffico

ANNONE – E’ il giorno atteso da più due anni e mezzo, dal 28 ottobre del 2016, quando il viadotto sulla super tra Annone e Suello crollò sulla statale provocando un morto e diversi feriti: oggi un nuovo ponte sarà posizionato sulla SS36, da un’unica campata e realizzato in acciaio corten, 45 metri di lunghezza.



Dalla notte di lunedì gli operai hanno lavorato, prima per trasferire verso l’area del cantiere l’impalcato, già allestito nelle scorse settimane nella vicina piazzola di sosta, poi per ruotarlo grazie a potenti gru in grado di sollevare le sue 250 tonnellate di peso.



La struttura sarà posizionata trasversalmente alle carreggiate stradali, nella posizione ideale per essere sollevata e collocata sulle spalle del vecchio ponte, opportunamente ricostruite.



Questa mattina, dovrà concludersi la rotazione dell’impalcato (ieri è stata effettuata una rotazione di 45°) poi sarà avvicinato alle spalle per l’alzata finale. Le gru sono già in posizione.

Nel frattempo, con la SS36 interrotta ad Annone, si sta consumando la seconda giornata di passione sulle strade con lunghe code sulla viabilità locale e agli svincoli utili per ingresso e uscita dalla super. Per chi viaggia da Lecco a Milano, gli incolonnamenti si allungano fino al tunnel del Barro.