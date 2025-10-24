Oggiono, 15enne investito lungo via Vittorio Veneto

Il sinistro è avvenuto alle 17 circa lungo via Vittorio Veneto

OGGIONO – Un ragazzo di 15 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi a Oggiono, lungo via Vittorio Veneto. L’incidente si è verificato intorno alle 17:00.

Sul luogo del’incidente sono intervenuti i soccorsi: un’automedica e l’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco.

Il 15enne ha ricevuto le prime cure sul posto, quindi è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.