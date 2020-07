Oggiono, 34enne disperso, ricerche in corso nel lago

L’allarme è scattato intorno alle 18 al Campeggio 4 Stagioni

Il giovane stava festeggiando con alcuni amici quando è scomparso. Qualcuno lo avrebbe visto l’ultima volta in acqua

OGGIONO – Mobilitazione dei soccorsi nel tardo pomeriggio di domenica a Oggiono, in via Dante Alighieri, presso il Campeggio 4 Stagioni.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 per un giovane di 34 anni di origini sudamericane disperso. Stando a quanto appreso direttamente sul posto, il ragazzo aveva raggiunto un gruppo di amici al campeggio per festeggiare un compleanno quando ad un certo punto sarebbe sparito dalla vista degli amici che, non riuscendolo a trovare e allarmati, hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, due ambulanze e un’automedica. Le ricerche sono attualmente concentrate nello specchio d’acqua di fronte al campeggio: qualcuno avrebbe infatti detto di aver visto l’ultima volta il ragazzo nuotare nel lago. Controllate per scrupolo anche le telecamere di accesso al campeggio: il 34enne sarebbe stato visto entrare nella struttura ma non uscire.

Da Milano sono arrivati i sommozzatori che stanno scandagliando il fondale del lago alla ricerca del disperso. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco per un sorvolo dell’area. Al momento però del giovane nessuna traccia.

Maggiori informazioni non appena possibile