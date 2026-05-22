Oggiono, 35enne picchiato nella notte vicino alla ferrovia

La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 4 di notte: l’aggressione è avvenuta in una zona nota per lo spaccio

Il 35enne è stato picchiato in maniera violenta ed è stato portato al Pronto Soccorso con la mandibola rotta

OGGIONO – L’hanno picchiato con violenza con schiaffi e pugni ripetuti anche al volto, tanto da provocargli la rottura della mandibola. E’ successo questa notte in via per Molteno, dove un 35enne è rimasto ferito al volto a causa di un aggressione.

L’uomo, di origini straniere, sarebbe riuscito a lanciare l’allarme facendo convergere, poco dopo le 4 di venerdì 22 maggio, nella zona vicino alla ferrovia, già nota come teatro di episodi di spaccio, l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’autoinfermieristica.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Merate che stanno effettuando le indagini per ricostruire i dettagli dell’episodio individuandone gli autori.

Da quanto è stato possibile apprendere sembrerebbe che il ferito sia una persona già nota alle forze dell’ordine.