Oggiono, abuso edilizio: demolita la sala del ristorante Stendhal

Demolito parte del ristorante Stendhal di Oggiono, la sala da pranzo era ritenuta un abuso edilizio

Si chiude con le ruspe il vecchio contenzioso tra la proprietà e il comune di Oggiono

OGGIONO – E’ una vicenda il cui inizio risale a molti anni fa, il 2009 per la precisione, quando il Comune di Oggiono aveva emanato un’ordinanza di demolizione per opere non conformi rispetto al permesso di costruire concesso ai proprietari di Stendhal, il centro fitness in riva al lago di Annone noto per le sue piscine.

Abusiva, così come è stata ritenuta, non è la struttura sportiva ma una parte (circa 100 mq) del ristorante, corrispondente alla sala da pranzo, costruito accanto alle piscine esterne.

VIDEO

Un’irregolarità che sarebbe dovuta ad una questione di volumetrie, una vicenda complessa per la quale la proprietà aveva fatto ricorso al Tar nel 2011 e che non avrebbe trovato altre soluzioni per ‘sanare’ la situazione. L’ultimo pronunciamento del tribunale amministrativo risale allo scorso luglio. La proprietà avrebbe quindi deciso in questi giorni di ottemperare

all’ordinanza, procedendo con la demolizione.