Oggiono, auto esce di strada sulla provinciale e finisce in un torrente

Incidente lungo la provinciale tra Oggiono e Sala al Barro

Auto sbanda e finisce in un torrente, incolume l’autista

OGGIONO – Incidente senza feriti ma decisamente pauroso quello accaduto nel pomeriggio di sabato in via per Lecco a Oggiono, lungo la provinciale non lontano dal confine con Sala al Barro di Galbiate.

L’auto, una Mercedes, avrebbe sbandato uscendo fuori dalla carreggiata stradale, finendo in un piccolo torrente che scorre verso il lago di Annone. Non risulterebbero persone soccorse nel sinistro, per l’auto è stato invece necessario chiamare il soccorso stradale.