Oggiono, auto fuori strada nella scarpata: ferito un 25enne

L’incidente intorno alle 15.45 lungo la via per Galbiate, mobilitati vigili del fuoco e carabinieri

Un uomo di 25 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con l’auto finita in una scarpata. È stato portato in ospedale in codice giallo

OGGIONO – Un’uscita di strada ha richiesto nel pomeriggio l’intervento dei soccorsi lungo la via per Galbiate, nel territorio comunale di Oggiono. L’incidente stradale, avvenuto attorno alle 15.45, ha coinvolto un solo mezzo, finito in una scarpata, e una persona: un uomo di 25 anni.

Sul posto sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnate più squadre: dal distaccamento di Lecco sono partiti due mezzi con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), affiancati dal distaccamento di Valmadrera e dall’autogrù dei vigili del fuoco, necessaria per il recupero del veicolo precipitato nella scarpata.

Il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario, intervenuto con un’ambulanza base della Croce Rossa di Galbiate e con l’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il 25enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Al momento non sono note le cause dell’incidente. I rilievi e gli accertamenti sono affidati alle forze dell’ordine, mentre le operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo si sono protratte per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area.