Oggiono: ciclista di 80 anni investito, in giallo all’ospedale

L’incidente è avvenuto oggi, martedì, intorno alle 18 lungo via Per Molteno

Il ciclista è stato trasportato in codice giallo al Manzoni di Lecco

OGGIONO – Un ciclista di 80 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio, lungo via Per Molteno.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18: l’uomo, residente a Oggiono, in sella alla bici è stato investito da una Smart che stava percorrendo la strada a bassa velocità.

L’urto ha provocato la caduta al suolo del ciclista che è sbalzato di qualche metro più avanti, rimediando delle contusioni alla schiena.

Soccorso dagli operatori della Croce San Nicolò di Lecco è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco.