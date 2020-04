Oggiono conta una nuova vittima: Virginio Nava tra i fondatori dell’Avis cittadina

Virginio Nava aveva 79 anni, è morto in ospedale colpito da Coronavirus

E’ stato tra i fondatori della sezione di Oggiono dell’Avis

OGGIONO – E’ di nuovo lutto a Oggiono: il coronavirus si è portato via un altro anziano cittadino, Virginio Nava, 79enne residente in paese.

Si trovava ricoverato in ospedale in seguito alla malattia. “A nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime alla famiglia la vicinanza e le più sentite condoglianze per questa perdita così’ dolorosa” ha scritto il sindaco Chiara Narciso.

Cordoglio a cui si unisce anche l’Avis cittadina e provinciale: Virginio Nava era stato infatti tra i fondatori della sezione di Oggiono dell’associazione donatori di sangue, fondata nel gennaio 1966 con il primo presidente Emilio Bovo. Nava è stato amministratore e revisore dell’associazione cittadina nei primi cinque anni, dal 1966 al 1971.

Sono sette i morti a Oggiono tra le persone colpite da Coronavirus.