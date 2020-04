Oggiono. Dolore per la morte del cavalier Giovanni Montanelli

Colonna del gruppo gruppo folkloristico “Promessi Sposi”

Si è spento all’età di 85 anni: “Ha dato lustro alla nostra città”

OGGIONO – E’ morto ieri, venerdì, all’età di 85 anni il cavalier Giovanni Montanelli storico membro del Gruppo Folkloristico “Promessi Sposi”. Con diversi ruoli, negli anni, ha lavorato molto per la crescita di un gruppo sempre molto apprezzato non solo a livello locale.

Anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiara Narciso si è unita al dolore dei familiari: “Lo ricordiamo per il grande impegno che aveva ricoperto per molti anni come Maestro del gruppo folkloristico ‘Promessi Sposi’ dando lustro alla nostra città in varie rappresentazioni anche a livello internazionale”.

Al cordoglio si è unito anche l’ex sindaco della città, oggi parlamentare, l’onorevole Roberto Paolo Ferrari: “Buon viaggio cavalier Giovanni Montanelli. Per tanti anni motore del gruppo folkloristico dei Firlinfeu. Scompare un altro personaggio della storia della nostra città di Oggiono. Che la terra ti sia lieve Giuan de la banda di can”.

Giovanni Montanelli lascia i figli Carla, Antonio e Carmen.