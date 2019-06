Oggiono, due incidenti sulla provinciale: ciclisti trasportati in ospedale

Due ciclisti urtati lungo la provinciale La Santa a Oggiono

Feriti, non sarebbero in condizioni gravi

OGGIONO – Mattinata da dimenticare a Oggiono per gli amanti della bicicletta: in una manciata di ore si sono verificati incidenti lungo la provinciale che attraversa la cittadina brianzola, nei quai sono rimasti coinvolti due ciclisti.

Il primo è accaduto al confine con Dolzago, intorno alle 9 di domenica. Ferito un 54enne trasportato in ospedale a Erba con traumi lievi. Inizialmente era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Poco prima di mezzogiorno, in centro paese, un secondo ciclista è stato urtato da un’auto all’altezza di via Papa Giovanni XXIII. L’uomo, 76 anni, cadendo ha battuto la testa. Cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Anche in questo caso è stato fatto intervenire l’elicottero del 118, atterrato in una zona prossima al luogo dell’incidente.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale. Il traffico in direzione Dolzago è stato temporaneamente deviato verso il centro paese.